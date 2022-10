Divulgação Aline Macedo

Os cães agora podem circular e permanecer nos parques municipais cariocas, conforme a Lei 7609/22, sancionada nesta quinta-feira (20) pelo prefeito Eduardo Paes. O projeto de autoria de Vera Lins (PP), vice-presidente da Comissão de Defesa dos Animais, visa atender uma antiga demanda de donos de pets.

"Durante a pandemia de Covid-19 que forçou milhares de pessoas ao isolamento social, houve um aumento de cerca de 30% na adoção de animais. Agora, com a população vacinada, esses animais precisam de lazer e circular em locais abertos", pontuou a parlamentar.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.