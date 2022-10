Reprodução Aline Macedo

A agenda de Jair Bolsonaro (PL) hoje em São Gonçalo foi um pedido especial da campanha — afinal, é um enclave da direita entre Niterói e Maricá. Federal e estadual mais votados por lá, Altineu Côrtes e Douglas Ruas estão empenhados em entregar ao presidente uma demonstração de força.

Em 2020, o terceiro maior colégio eleitoral do Rio (na época, o segundo) foi um dos poucos municípios brasileiros a receber uma mensagem personalizada de Bolsonaro anunciando seu candidato. Capitão Nelson — pai de Douglas Ruas — venceu o oponente Dimas Gadelha (PT) por uma diferença de quase 6 mil votos.

