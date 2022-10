Reprodução Aline Macedo

A criação de um programa para prevenir e combater o feminicídio é o primeiro item na pauta desta terça-feira (04), da Alerj. E em regime de urgência. A proposta da deputada Zeidan (PT) prevê uma série de ações para ampliar a rede de atendimento às mulheres em situação de violência, incluindo a formação e sensibilização de agentes públicos sobre o tema, além de inserção das vítimas em iniciativas estaduais relacionadas ao mundo do trabalho.

“O projeto, reunindo orientações e iniciativas para que sobreviventes, familiares e vítimas indiretas tenham proteção, bem como se reduza o número de casos no estado do RJ, se faz fundamental para que mulheres tenham pleno direito a viver uma vida livre de violência”, consta na justificativa.

