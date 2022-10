Reprodução Aline Macedo

A fatura começa a chegar para quem não levou a sério as regras que visam dar à política uma cara mais diversa. Nas últimas semanas, ao menos quatro Câmaras Municipais do estado do Rio deram posse a novos vereadores. Em todos os casos, porque os respectivos partidos foram condenados por fraude à cota de gênero. Ou seja, aquela velha história de candidatas que estão lá só para cumprir tabela — ou fazer campanha... para homens. E daí, não importa quem participou do laranjal: nominatas inteiras foram invalidadas, com a perda do diploma de quem se elegeu. As sentenças não escolhem matiz ideológico. Em Teresópolis, quem perdeu uma vaga foi o PSL; em Rio das Ostras, o Cidadania; Em Mangaratiba, o Avante; e em Araruama, o PSC.

Família dividida das dobradas de Queimados

A partir de hoje a família "do Salão", de Queimados, vai poder voltar a almoçar numa boa. É que o pai, o ex-prefeito Rogério, é aspira a estadual em dobrada com Rosane Felix, ambos pelo PL. Mas o filho, o vereador Rogerinho, passou a campanha fechadinho com Aureo (SDD).

Picadinho

Depois da interrupção de dois anos, o Sesc Nova Música Convida está de volta com aulas gratuitas no mês de outubro; os shows acontecem em novembro.

Estão abertas até 22/11 as inscrições para a 2ª edição do Sementes de Compliance, iniciativa da J&F, com 60 bolsas para o curso de Compliance e Lei Anticorrupção da LEC.

A Ternium leva a exposição "Um lugar longe do trauma" do MAM ao Palacete Princesa Isabel, em Santa Cruz, do dia 30 de setembro a 11 de dezembro.

