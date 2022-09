Reprodução Aline Macedo

A Polícia Civil testou e aprovou um kit desenvolvido pela UFRJ para diferenciar a cannabis medicinal da maconha recreativa — e ilícita. O reagente do Kit DLM Cannabis fica azul ao ser exposto ao CDB (usado, por exemplo, no tratamento de Mal de Parkinson, Alzheimer e convulsões), e violeta ao ser misturado à droga. A agência de inovação da universidade, que comercializa a patente, espera beneficiar pacientes, profissionais da Saúde... e peritos criminais.

