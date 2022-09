Reprodução Aline Macedo

A vereadora de Mesquita Ana Cris Gêmeas (PSD) conseguiu no último dia (20) uma liminar para ser reintegrada imediatamente à Câmara depois de ter tido o seu mandato cassado. No entanto, está sendo impedida. Como todos os integrantes da Mesa Diretora estão ausentes, a Casa ainda não pôde ser notificada e o acesso da vereadora continua restrito à portaria da Casa Legislativa.

Não foi a primeira vez que a parlamentar foi afastada do cargo e teve que entrar na justiça. Em abril deste ano, quando uma CPI foi instalada para investigá-la, Ana Cris Gêmeas só conseguiu retomar o mandato no mês seguinte, também com uma liminar. Apesar dos efeitos da CPI terem sido suspensos por decisão judicial, o procedimento foi lido e uma votação culminou em um segundo afastamento.

