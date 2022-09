Reprodução Aline Macedo

Em clima de reta final de eleições, a sessão desta quinta-feira (15) na Câmara dos Vereadores nem começou e já caiu por falta de quórum. Antes de qualquer projeto ser votado, o vereador Luiz Ramos Filho (PMN) pediu a contagem — e não deu outra.

Embora o pleito de 2 de outubro não seja municipal, vários parlamentares estão tentando a sorte na Alerj ou na Câmara dos Deputados. E quem não está concorrendo está ajudando a eleger seus candidatos — incluindo os majoritários.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .