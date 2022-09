Reprodução Aline Macedo

Cães podem ter livre acesso e permanência nos parques municipais. A proposta da vereadora Vera Lins (PP) foi aprovada em segunda discussão nesta quarta-feira (14) pela Câmara do Rio, e segue agora para a sanção de Eduardo Paes.

Para que possam acessar esses espaços, os tutores devem portar o certificado de vacinação e a etiqueta semestral de vermifugação dos bichanos. Além disso, será obrigatório o uso de guias, assim como de focinheiras no caso de raças não sociáveis. A coleta das necessidades dos animais e qualquer dano provocado por eles no local também será de responsabilidade dos donos.

