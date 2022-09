Reprodução Aline Macedo

Até o último dia da prestação parcial de contas de campanha, o candidato ao governo do Rio com mais recursos declarados à Justiça Eleitoral é... Marcelo Freixo (PSB). O pessebista não só lidera o ranking de aportes partidários (foram R$ 8,84 milhões recebidos), como o de doações de pessoas físicas, chegando a quase R$ 1,4 milhão. Paulo Ganime (Novo), no entanto, é quem mais conseguiu levar eleitores a contribuir com a vaquinha virtual: são R$ 142 mil de financiamento coletivo até o momento. Cláudio Castro (PL) e Rodrigo Neves (PDT) só registraram, até ontem, o dindim do fundo eleitoral — de R$ 6 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente. Juliete Pantoja (UP) e Witzel (PMB) são os únicos zerados: o ex-governador foi proibido de usar recursos públicos.

Picadinho

Ana Tereza Basílio e Michelle Novaes (do 15°Ofício de Notas) serão anfitriãs de jantar, no próximo dia 20, em homenagem a Analine Castro.

Ex-aluno da UFF, o atual secretário do Ministério da Saúde Marcus Dias se reuniu com o reitor Antônio Cláudio da Nóbrega para discutir parcerias entre o ministério e a universidade.

Hoje será inaugurada a exposição "John Lennon e Yoko Ono - Honeymoon for Peace", na galeria samba, no Fashion Mall, com fotos inéditas do casal.

