Reprodução Aline Macedo

O clima de festa predominou na Praia de Copacabana, no ato que misturou a comemoração da Independência com a campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Entre os apoiadores do presidente, no entanto, uma boa dose de ciuminho e intrigas foi inevitável. Afinal, foi apenas um pequeno grupo que teve livre acesso ao trio elétrico mais badalado da Avenida Atlântica. Quem não precisou suar a camisa amarela para conseguir uma fotinho privilegiada foram os deputados federais Otoni de Paula, Sóstenes Cavalcante, Dr. Luizinho, Soraya Santos, Hélio Lopes e Major Fabiana, além do estadual Anderson Moraes. O vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira também foi tratado como vip. Entre quem não tem mandato, apenas Allan Turnowski e Otoni de Paula pai.



Picadinho

O Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado é finalista do Prêmio Atitude Carioca 2022, na categoria 'Impulsionando o Rio'. A entrega é neste sábado.

A Galeria Evandro Carneiro, na Gávea, exibirá amanhã uma exposição inédita na cidade: Botânicas, de Marcos Scorzelli, e também a Exposição Roberto Scorzelli, obras em Pochoir.

Para analisar os avanços e travas do país desde a Independência, a UFRJ promove o evento "Bicentenário da Independência e rumos do Brasil" nos dias 15, 20 e 21.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.