O clima está quente nos partidos por causa do célebre fundo eleitoral. Embora a prestação parcial de contas já tenha que ser apresentada a partir de sexta-feira (9), ainda tem gente reclamando de não ter recebido um centavo sequer. Isso sem contar a insatisfação causada pela divisão um tanto desigual. Partido mais rico desta eleição, o União Brasil destinou R$ 2 milhões aos deputados federais com mandato — ou seja, com mais chance de garantir a ponte Rio-Brasília. Na outra ponta, duas aspiras só tiveram acesso, até o momento, a meros R$ 15 mil. O cofrinho para os estaduais é bem mais singelo: quem já está na Alerj garantiu R$ 300 mil. Curiosamente, o já conhecido jornalista Daniel Penna Firme ficou na lanterninha, com apenas R$ 10 mil.

Picadinho

Hoje o Bangu Shopping vai receber a roda de samba do grupo Vou Pro Sereno. O evento terá início às 15h e contará com convidados especiais, como Fundo de Quintal.

Hoje, às 17h, dia do bicentenário da independência, a leitura dramatizada Professor Rococó — Brasil Colonial, será transmitida pelo Youtube, através da Sympla Streaming.

A iniciativa Escolas Criativas, programa educativo de audiovisual, chega a Areal, Cantagalo, Duas Barras e Petrópolis e ganha expansão no Rio de Janeiro e Niterói.

