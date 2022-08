Reprodução Aline Macedo

Uma dúvida anda eriçando os postulantes: seus apoiadores com cargo público podem postar material de campanha nas redes sociais — em horário de expediente? Poder, pode. Mas, para garantir que não vai haver problemas com a Justiça Eleitoral, o advogado Márcio Alvim, da Escola Superior de Advocacia da OAB, chama atenção para a jurisprudência. No julgamento da AgR-AI 126-22/PR, ao debater conduta vedada a servidores, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que estaria tudo certo desde que equipamentos do Estado não sejam usados para a demonstração de apreço. E isso inclui também a rede. Ou seja, só usando o próprio celular, e com os dados do plano particular de telefonia. Também não pode haver indícios de que o apoio se deu... por pressão da chefia.

Picadinho

A corrida de rua 10K Ternium volta a Santa Cruz após três anos. A expectativa é de reunir 1,4 mil corredores em percurso histórico de um dos dois bairros imperiais do Rio.

Neste domingo (28) e em 11/09, organizadores do projeto "Urbegrafia" promovem encontros presenciais pelo Centro do Rio, para os fotógrafos clicarem as belezas da cidade.

Amanhã, às 19h, o deputado federal Marcelo Calero ocupa o Teatro Casagrande em evento de campanha aberto ao grande público.

