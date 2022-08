reprodução Aline Macedo

Quem resolveu se informar sobre os pré-candidatos ao governo do Rio até o debate de domingo (7), teve uma experiência um tanto diferente ao pesquisar cada um dos quatro aspiras que compareceram aos estúdios da Band TV Rio. Tanto para Cláudio Castro (PL) como para Marcelo Freixo (PSB), a visão imediata era a de duas colunas com as principais notícias — e com vantagem para o pessebista. Além de uma coleção maior de informes, eles tinham um viés bem mais positivo. No caso de Rodrigo Neves (PDT), as reportagens também tinham destaque, porém em apenas uma coluna. Paulo Ganime (Novo), o menos conhecido da turma, era também o resultado menos chamativo: o primeiro resultado era seu próprio site, seguido de matérias que nem ao menos mereceram uma foto. Para o cientista político Max Stabile, do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD), é preciso discutir como o algoritmo do Google decide entregar os resultados. Veja mais abaixo

