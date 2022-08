Reprodução Aline Macedo

Eduardo Paes (PSD), que andou bastante afastado da corrida pelo Palácio Guanabara até apertar a mão de Carlos Lupi, já mudou a postura. Depois de deixar a base livre para fechar os próprios acordos por um longo tempo, o prefeito está sendo mais incisivo ao pedir apoio à chapa de Rodrigo Neves (PDT) com Felipe Santa Cruz (PSD). Ele sabe, no entanto, que muitos vereadores acabaram pulando para o barco de Cláudio Castro (PL) durante o período da rédea solta — e até o momento, não deu qualquer sinalização no sentido de impor uma correção de rota. Mas agora, ao ser convidado para aparições especiais nos eventos de seus candidatos a deputados, ele avisa que levará junto o aspira ao governo, ajudando o ex-prefeito de Niterói a se tornar mais conhecido na capital. Já houve inclusive um pedido ao secretário de Cultura, Marcus Faustini, para apresentar o pedetista à classe artística — campo em que Marcelo Freixo (PSB) nada de braçada.

Um encontro até certo ponto inusitado uniu, na semana passada, o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda — filiado ao PL de Bolsonaro — e o petista de quatro costados e ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá. O vice-presidente nacional do PT (já em campanha para 2024) foi à Baixada Fluminense estudar o aparato tecnológico que o liberal instalou para gerir a cidade. Na saída, Jorge Miranda ainda brincou com o colega: "com o dinheiro de Maricá, eu trago a Nasa".

Dobradinha católica

Fred Pacheco — irmão do mais novo conselheiro do TCE — vai tentar ficar com o legado fraterno. Mas não pelo PSC. O cantor gospel se filiou ao PMN. Ele vai fazer uma dobradinha católica com Sandro Cruz, aspira a federal pelo União.

Capital fica com 53% de novas vagas

A cidade do Rio gerou 55,3 mil novos postos de trabalho formais nos primeiros seis meses de 2022, sendo 90% no setor de serviços, o principal motor da economia carioca. Os empregos representam 53% das novas vagas no estado.

Picadinho

Semana ESG é um ciclo de debates que vai acontecer a partir de amanhã até sexta-feira, abordando a importância da incorporação da cultura da diversidade nas empresas.

O Projeto Ginga oferece formação gratuita e remota em Jogos Digitais para jovens de 18 a 29 anos.

Amanhã, a audiência pública regional para discutir o Plano Diretor será na Ilha do Governador.

O escritório Stamato, Saboya & Rocha Advogados Associados amplia sua área de atuação com a chegada de três sócios: Breno Melaragno Costa, João Pedro Pádua e Júlia Alexim.

