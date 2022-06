Aline Macedo 'Aproximação política de Paes com o PL não é aproximação eleitoral'

Especulações à parte (afinal, o que seria da política sem elas?), o grupo de Eduardo Paes diz que a candidatura de Felipe Santa Cruz (PSD) não tem volta. "Aproximação política não é aproximação eleitoral", resume um integrante sobre a bandeira branca hasteada ao PL. E a turma é animada: garante que vai levar o ex-presidente da OAB ao segundo turno abocanhando o enorme eleitorado ainda indeciso — apostando na transferência de votos e na coesão.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.