Aline Macedo Aline Macedo

A Câmara aprovou, nesta terça-feira (12), por 39 votos a 3, a mudança na Lei Orgânica que proíbe o vereador de ganhar dinheiro com vídeos postados na internet utilizando recursos públicos. Carlos Bolsonaro e Gabriel Monteiro votaram contra ao Pelom, que tem autoria de 34 parlamentares – exatamente a votação mínima para a aprovação.

Chico Alencar — relator do processo contra o ex-PM no Conselho de Ética — já foi às redes comemorar:

“Gabinete, servidores e estrutura parlamentar não podem ser usados para obter fama, ‘likes’ e enriquecimento pessoal”, escreveu o psolista.

Apresentada pela bancada do Psol, a proposta ganhou apoio do presidente da Casa, Carlo Caiado e logo se espalhou pela Câmara como rastilho de pólvora.

Leia Também

A proposta será debatida, agora, em segunda discussão, que deve ocorrer a partir do dia 22 deste mês.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.