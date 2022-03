Reprodução/Aline Macedo Aline Macedo

Nesta semana que começa, a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) vão assinar um convênio que vai ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. Os presos vão trabalhar descaracterizando produtos de vestuário e brinquedos apreendidos, para depois serem doados a instituições de caridade.Na tragédia de Petrópolis, por exemplo, a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial doou cerca de 2.800 itens para as famílias atingidas pelas enchentes.

