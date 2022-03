Aline Macedo Aline Macedo

O Detran-RJ lançou, nesta terça-feira (8), uma campanha de conscientização sobre responsabilidade no trânsito , com agentes do órgão para distribuir quebra-cabeças, folders informativos e tirar dúvidas da população.

“Atravesse a rua sempre na faixa de pedestres”, “olhe sempre para os dois lados antes de atravessar” e “evite passar por trás dos veículos, pois os motoristas podem não te enxergar” são algumas das orientações presentes no material distribuído.

O primeiro dia de ação aconteceu na Tijuca, em frente ao Colégio Maria Raythe, e continua nesta quarta-feira (9), no Alto da Boa Vista, no Colégio Santa Marcelina e na sexta-feira (11), em Copacabana, no Colégio Municipal Roma.

