Divulgação RJ: Câmara quer conceder título de cidadã honorária à ministra Damares

As sessões da Câmara do Rio retornam do recesso, nesta semana, com polêmica. O projeto que encerra a pauta semanal de votação da Casa é um do vereador Alexandre Isquierdo (DEM), que concede o título de cidadã honorária do município à… ministra da Mulher e de Direitos Humanos Damares Alves.

Na justificativa, Isquierdo destaca os 20 anos de Damares no Congresso Nacional, sua formação acadêmica e atuação na defesa de direitos das mulheres.

Em nenhum momento do texto, aparece a relação dela com o Rio de Janeiro.