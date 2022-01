Divulgação À espera das novas eleições

Com eleições suplementares marcadas para 13 de março, a bucólica Itatiaia está só esperando a tromba d'água que deve chegar com as convenções partidárias, marcadas para começar na semana que vem.

Ao que tudo indica, o empresário Irineu Nogueira (PTB) — segundo lugar em 2020, e registrado novamente para o frustrado pleito de setembro de 2021 — deve manter a polarização como principal força de oposição.

Já a situação… que situação! O grupo do ex-prefeito Eduardo Guedes (PSC), que não teve o registro aceito pela Justiça Eleitoral depois de se sagrar em 2020, vive uma disputa feroz pela cabeça de chapa.

A briga ainda é temperada pelo fato de, no ano passado, três (!) vereadores terem comandado interinamente a cidade da Região do Médio Paraíba. De um lado, o atual dono da caneta, Thiaguinho — ex-chefe de gabinete de Dudu —, e, do outro, os aliados Imberê (primeiro prefeito provisório, afastado do cargo pela Justiça) e Vaninho, seu sucessor.

Indígena de documentário tenta Congresso

A técnica de enfermagem Wanda Ortega, da etnia Witoto, quer se unir a Joênia Wapichana na luta pelos direitos indígenas no Congresso Nacional: acaba de virar pré-candidata a deputada pela Rede.

Primeira pessoa vacinada contra a Covid-19, no Amazonas, Ortega, é personagem do documentário “Direitos Humanos e Ativismo Indígena”, do jornalista George Patiño em parceria com a Johnny Luz Filmes. A produção, que está em fase de captação, foi uma das 12 finalistas do Edital Doc Futura 2021.

Na expectativa de dar fim às pendências

Anthony Garotinho está contando os dias até 31 de janeiro, quando será julgado seu pedido para reduzir a multa devida pela condenação por calúnia contra o juiz Marcelo Leonardo. O valor já foi abatido anteriormente, mas o ex-governador tem esperança de receber uma decisão que deixe o número na primeira centena de milhar. Quitando a dívida, ele vai decidir seu futuro eleitoral.

Leituras políticas em alta

Em 2021, o público do "Livros nas Praças", projeto que empresta livros à população, apostou forte em leituras sobre o autoritarismo, como as distopias "Admirável mundo novo", "1984" – originou o Big Brother – e "A revolução dos bichos", uma analogia à Revolução Russa.

Leia Também

"A hora da estrela", de Clarice Lispector, e "O diário de Anne Frank" também estão presentes na lista do ônibus-biblioteca, que recebeu 141% a mais de visitantes do que em 2020.

Cumprindo quarentena

Rosenverg Reis teve que sair de circulação. O deputado estadual é mais um que não conseguiu escapar da Ômicron, tendo recebido um diagnóstico positivo de Covid-19 pela segunda vez. Já vacinado, o caxiense passa bem.

Brizola celebrado por petistas

Petistas de alta patente como o vice-presidente nacional Washington Quaquá e o ex-vereador Leonel Brizola, neto do homem, se uniram para viabilizar um livro sobre o ex-governador. A missão está a cargo de Mônica Rodrigues.





Picadinho

Organizada pelo poeta Rubens Jardim, a antologia “As mulheres poetas na literatura brasileira” (Arribaçã Editora) terá live de lançamento na terça-feira (25), às 17h.

Até o dia 31, estudantes de universidades federais podem se inscrever na 3° edição do Concurso Audiovisual da Andifes.

O neurocientista libanês Tony Nader está lançando no Brasil o livro “Um oceano ilimitado de consciência" (Gryphus), com prefácio do cineasta David Lynch.

Na terça-feira (25), Dia Nacional da Bossa Nova, a Casa Villarino e o Senac oferecem um bate-papo sobre Tom Jobim, às 18h, com transmissão ao vivo pelo YouTube do Senac RJ.