Reprodução/Alerj Deputado Filippe Poubel (PSL) teve seu nome citado no caso de um suposto estupro que teria ocorrido em uma boate em Cabo Frio, na Região dos Lagos, a qual ele é sócio

Deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Rio vivem um ambiente de constrangimento com os sucessivos casos policiais envolvendo parlamentares da Casa. Dessa vez, o deputado Filippe Poubel (PSL) teve seu nome citado no caso de um suposto estupro que teria ocorrido em uma boate em Cabo Frio, na Região dos Lagos , a qual ele é sócio.

A vítima conta que, alcoolizada, sofreu abuso sexual de dois funcionários da casa noturna. Uma testemunha disse ainda que o deputado estava na boate naquela noite. Na Alerj , segundo relata um deputado que não quis ser identificado, Poubel quase não aparece. De acordo com outro parlamentar, deputados estariam de "saco cheio desse tipo de incidente que joga o nome da Alerj nas páginas policiais, anulando todos os esforços para manter o poder legislativo numa agenda positiva".

HISTÓRICO

Em fevereiro deste ano, o deputado comunicou aos órgãos de Segurança Pública que teria recebido ameaças de morte após denunciar um show de MC Poze. Em 2020, já na pandemia, Poubel invadiu o hospital de campanha de São Gonçalo dizendo que o objetivo era fiscalizar as instalações.

O parlamentar teria se exaltado e intimidado funcionários da unidade de saúde . Em 2018, durante seu mandato como vereador por Maricá, Poubel foi acusado de ter agredido sua ex-sogra com um soco na cabeça, segundo boletim de ocorrência feito pela ex-mulher do político. Na época, ele refutou a acusação e disse que "não participou da confusão" que havia ocorrido em sua casa.

Você viu?

Portal da Transparência

A oposição ao atual governo de Japeri anda reclamando que há 7 meses a Prefeitura da cidade não atualiza o Portal da Transparência, como determina a lei. O que eles dizem é que a prefeita Fernanda Ontiveros, no período, assinou contratos, atas de registro de preços e editais de licitação. Nos próximos dias será formalizada uma reclamação do "não procedimento" ao Tribunal de Contas do Estado.

Mensagem para o amigo

No sábado, completa 1 ano da morte do ambientalista e ex-deputado Alfredo Sirkis. Para relembrar do amigo, o deputado Carlos Minc publicou vídeo com uma mensagem para ele. "A falta que você faz nesse momento que a gente está vivendo, desmontaram toda a área ambiental. Brevemente a gente vai derrubar esse safado do Bolsovírus", disse.





Cidade mais inclusiva

A sexta edição do Fórum Cultura + Diversidade, que retorna ao Rio de Janeiro em setembro, terá como mote a pergunta: "Onde você quer estar quando a pandemia acabar?". O evento traz propostas para uma cidade mais acessível e inclusiva, com iniciativas de empreendedores com enfoque na diversidade, grupos de afinidade de grandes corporações e exemplos de como começar a se capacitar.