Foto: Divulgação Energia.Ag conquista conta de Ana Maria

Há marcas que vendem produtos. Outras vendem lembranças. Ana Maria, marca da Bimbo Brasil, pertence há décadas à segunda categoria: está associada ao lanche da infância, à merenda escolar, aos bolinhos consumidos entre uma atividade e outra e a uma relação afetiva que ultrapassa a embalagem.

Mas, em um mercado no qual marcas tradicionais precisam disputar atenção com novos hábitos, formatos e gerações, memória afetiva já não basta. É preciso transformar lembrança em relevância contemporânea. É justamente nesse território que se insere a chegada da Energia.Ag à conta de Ana Maria, após vencer um processo de concorrência.

A agência passa a responder por branding, publicidade, digital e redes sociais, com uma operação dividida entre estratégia de posicionamento, campanhas e atuação nos ambientes digitais. Mais do que uma nova conta no portfólio, o movimento revela uma questão que interessa a todo o mercado de consumo: como fazer uma marca conhecida continuar sendo escolhida?

O desafio de envelhecer sem parecer velha

Para marcas alimentícias tradicionais, existe uma armadilha particularmente delicada. O mesmo elemento que construiu seu valor — a familiaridade — pode limitar sua capacidade de conquistar novos consumidores.

Ana Maria completa 50 anos e carrega justamente esse patrimônio. A questão, portanto, não parece ser abandonar aquilo que a tornou reconhecida, mas encontrar novas situações nas quais esse reconhecimento possa fazer sentido.

É uma diferença importante. Reposicionar uma marca não significa necessariamente romper com seu passado. Em muitos casos, significa descobrir o que existe de atual em uma história que já foi contada muitas vezes.

O desafio anunciado pela Energia.Ag segue essa direção ao buscar ampliar as ocasiões de consumo e fortalecer a conexão com públicos de diferentes gerações. A estratégia parte de um ativo poderoso: uma marca que já ocupa um espaço emocional na cultura brasileira. O próximo passo é fazer com que esse espaço não fique restrito à nostalgia.

E isso exige mais do que uma campanha comemorativa.

O digital muda a relação com marcas conhecidas

A entrada da Energia.Ag também chama atenção pela forma como a operação foi estruturada. A agência não ficará restrita à publicidade tradicional. A atuação inclui digital e redes sociais, com foco em comunidade e engajamento.

Esse desenho responde a uma mudança importante no comportamento do consumidor. A marca já não conversa apenas quando lança um produto, veicula um comercial ou aparece no ponto de venda. Ela precisa participar da rotina.

Nas redes sociais, isso significa transformar um produto em assunto, criar identificação, responder a comportamentos culturais e encontrar novas ocasiões para aparecer de maneira relevante. Para uma marca como Ana Maria, o potencial está justamente em explorar o espaço entre a memória de quem conhece e a descoberta de quem ainda não criou vínculo com ela.

É nesse ponto que branding e conteúdo deixam de funcionar como disciplinas isoladas. A construção de marca precisa orientar a publicidade, enquanto o digital passa a funcionar como extensão permanente desse posicionamento.

Conta também testa a força das marcas afetivas

A chegada de Ana Maria amplia ainda a parceria da Energia.Ag com a Bimbo Brasil, já que a agência atende RAP10, outra marca do grupo. Para a companhia, a decisão reforça a busca por uma comunicação mais integrada.

Os primeiros trabalhos já apontam para essa tentativa de conectar tradição e renovação. Entre eles estão a campanha pelos 50 anos de Ana Maria e uma ação promocional recentemente lançada pela marca.

O movimento é relevante porque o mercado vive uma espécie de paradoxo. Ao mesmo tempo em que consumidores buscam novidades, também demonstram interesse por marcas que oferecem familiaridade, confiança e referências conhecidas. O desafio está em equilibrar esses dois desejos.

Uma marca não precisa escolher entre passado e futuro. Precisa saber qual parte do passado merece continuar viva e qual parte precisa ganhar uma nova interpretação.





No caso de Ana Maria, a nova fase começa com uma vantagem que nenhuma campanha consegue fabricar do zero: o afeto acumulado ao longo de cinco décadas. Mas o verdadeiro trabalho da Energia.Ag será transformar esse patrimônio emocional em motivo para consumo hoje — e não apenas em lembrança de ontem.

Porque, no fim, uma marca tradicional não envelhece quando completa 50 anos. Ela envelhece quando deixa de encontrar novas razões para fazer parte da vida das pessoas.