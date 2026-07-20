Foto: Divulgação Ana Maria comemora 50 anos com campanha em parceria com a Turma da Mônica, reunindo embalagens comemorativas, brindes e uma viagem para a Vila da Mônica, em Gramado

Poucas marcas conseguem atravessar cinco décadas mantendo espaço não apenas nas prateleiras dos supermercados, mas também na memória afetiva dos consumidores. Para celebrar esse marco, a Ana Maria, marca de bolinhos da Bimbo Brasil, decidiu transformar seu aniversário de 50 anos em uma grande campanha de relacionamento e apostou em uma parceria com outro ícone da cultura brasileira: a Turma da Mônica.

A ação, batizada de Clubinho da Diversão, reúne embalagens comemorativas, brindes, ativações digitais e uma experiência que vai além do consumo do produto. O grande prêmio da promoção será uma viagem para a Vila da Mônica, parque temático localizado em Gramado (RS) — o que reforça uma estratégia que coloca a experiência do consumidor no centro da campanha.

Conectar pais e filhos em torno da mesma marca

Mais do que comemorar um aniversário, a campanha mostra como marcas tradicionais têm recorrido à nostalgia para fortalecer vínculos emocionais com diferentes gerações. Ao unir a história da Ana Maria ao universo criado por Mauricio de Sousa e a MSP Estúdios, a Bimbo busca conectar pais que cresceram consumindo os bolinhos com crianças que hoje convivem com os personagens da franquia.

A mecânica é simples: a cada R$ 20 em produtos Ana Maria, o consumidor pode cadastrar a nota fiscal no site oficial da promoção para concorrer a brindes instantâneos, prêmios semanais e ao sorteio da viagem para Gramado.

Campanha com influenciadores e três meses de duração

A campanha também marca uma evolução nas ações promocionais do varejo alimentício. Em vez de concentrar os esforços apenas em descontos ou distribuição de produtos, a marca investe em experiências capazes de ampliar o relacionamento com o consumidor.

Além das embalagens comemorativas, a iniciativa é apoiada por uma estratégia de comunicação 360°, com conteúdos exclusivos nas redes sociais, ativações digitais e ações com influenciadores — o que amplia o alcance da campanha durante os três meses de duração.

Segundo André Ramello, diretor de Marketing e Inovação da Bimbo Brasil, a parceria nasceu da afinidade entre duas marcas que fazem parte da infância de milhões de brasileiros. "Completar 50 anos é um marco muito especial para Ana Maria. Ao longo dessa trajetória, a marca conquistou um lugar de carinho na rotina de milhões de brasileiros e queremos retribuir essa conexão com uma campanha à altura dessa história", afirma.

O marketing da memória afetiva

A colaboração entre Ana Maria e Turma da Mônica reforça uma tendência cada vez mais presente no marketing: transformar lembranças em experiências de marca. Em vez de apenas vender um produto, as empresas investem em narrativas que despertam emoções e aproximam diferentes gerações.





Ao reunir personagens consagrados, embalagens especiais e experiências exclusivas, a campanha demonstra como a memória afetiva continua sendo um dos ativos mais valiosos para marcas que desejam permanecer relevantes mesmo depois de décadas no mercado.