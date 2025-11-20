Foto: Reprodução Campanha de Natal da Avatim em 2025: "Rituais que perfumam o recomeço"

A Avatim decidiu fugir do imaginário tradicional que domina as campanhas de fim de ano — laços, brilho, festas e consumo — para apostar em um território mais emocional e contemporâneo: o cansaço coletivo. A marca de cosméticos e perfumaria para ambientes lançou seu novo filme com a proposta de traduzir um sentimento que, segundo seus executivos, atravessa o comportamento do consumidor atual: exaustão, urgência de pausa e necessidade de reconexão interior.

A campanha, intitulada "Rituais que perfumam o recomeço", se ancora em uma leitura comportamental mais profunda e desloca o foco da celebração para a ideia de reequilíbrio. O filme, que está disponível nas redes da marca e no YouTube, acompanha cenas de uma rotina acelerada e sobrecarga, mas traz a recuperação do fôlego como um gesto essencial. O conceito é direto: “autocuidado não é luxo, é sobrevivência”.

“A Avatim tem orgulho de ser fiel à sua essência de criar fragrâncias que emocionam e conectam. Neste fim de ano, escolhemos traduzir um sentimento coletivo: o cansaço. Nossa campanha é um convite radical para a pausa, para o respiro. Queremos reafirmar, com base no que ouvimos dos consumidores, que autocuidado não é um luxo opcional, mas uma questão de sobrevivência. É um ato de autoamor que, em gestos simples, promove a transformação”, afirma Monica Burgos, sócia-fundadora da Avatim.

A estratégia por trás da narrativa

Em seu recorte central, a campanha propõe que o recomeço pode surgir de rituais mínimos, como um banho desacelerado, um momento silencioso de introspecção, um abraço longo que reorganiza o corpo por dentro.





Para Rodrigo Quadros, diretor de Marketing da marca, a construção do filme partiu de um diagnóstico claro: a pressão contínua por produtividade. “Quando pensamos na mensagem para este fim de ano, buscamos algo atemporal, que realmente revelasse o espírito do nosso tempo e fosse para o ano inteiro. Nossa estratégia partiu da escuta atenta: quem nunca sentiu o peso da exaustão, com as notificações pipocando e a mente buscando um lugar de paz? Com isso em mente, criamos 'Rituais', um filme que retrata essa vivência”, explica.

O executivo reforça que a proposta não é apenas uma mensagem de temporada, mas um convite perene: “A mensagem central é que nessa brecha entre o cansaço e o desejo de continuar, nascem os rituais que sustentam a alma, provando que a pausa não é fraqueza, é preparo. Isso faz do nosso storytelling algo verdadeiro e urgente, fugindo do óbvio natalino”.

Ficha técnica

O filme tem direção de Insana duo, com a dupla Audrey Nobrega & João Monteiro. A Direção Criativa é do próprio Rodrigo Quadros, enquanto a Direção de Fotografia é assinada por Reginaldo (Naldinho). A montagem fica por conta de Nat Deraco, e a trilha sonora original foi composta por Guilherme Gama.