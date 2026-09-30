Arquivo pessoal Gustavo Reis (à direita) durante visita ao início das operações da fábrica JK Alloys, em Jaguariúna, em abril de 2023. A atração de novas indústrias, aliada a programas de qualificação profissional de mão de obra, é um exemplo prático de como a infraestrutura e o ambiente de negócios da RMC se transformam em geração de empregos e renda para a população.

A recente divulgação do Global Cities Index 2026, elaborado pela c onsultoria britânica Oxford Economics, trouxe uma excelente notícia e a confirmação de uma realidade que vivenciamos diariamente: Campinas é a terceira cidade brasileira mais bem posicionada no ranking global de investimentos. Ao ocupar a 463ª posição entre mil cidades analisadas mundialmente, o município superou o Rio de Janeiro e ficou atrás apenas de São Paulo e Brasília entre as cidades brasileiras avaliadas.

Esse resultado expressivo não é fruto do acaso. Ele reflete um ecossistema maduro, construído sobre pilares como infraestrutura de ponta, sustentabilidade e, sobretudo, um capital humano extraordinário. A nossa região abriga 16 instituições de ensino superior e concentra gigantes da ciência e inovação, como a Unicamp, o CNPEM (responsável pelo Sirius), o CPQD e o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer.

Localização privilegiada

No aspecto econômico, a força é igualmente impressionante: 50 das 500 maiores companhias do mundo mantêm presença na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Essas empresas são atraídas por uma infraestrutura logística incomparável, que une o Aeroporto Internacional de Viracopos a uma malha rodoviária de excelência e à proximidade com o Porto de Santos.

Como prefeito e durante o período em que tive a honra de presidir o Conselho de Desenvolvimento da RMC, trabalhei diariamente guiado pela convicção de que Campinas não cresce sozinha. O desenvolvimento da metrópole é o motor que impulsiona os 20 municípios ao seu redor, e a força dessas cidades sustenta o protagonismo de Campinas. Atuamos fortemente na integração regional, no fortalecimento de políticas conjuntas, na desburocratização e na atração de novos investimentos.

Acredito firmemente que esse trabalho incansável de gestão pública, alinhando as prefeituras às universidades e ao setor produtivo, ajudou a pavimentar e fortalecer esse ambiente de negócios que hoje o mundo reconhece.

No entanto, posições em rankings internacionais só cumprem o seu verdadeiro propósito quando se transformam em impacto real na vida das pessoas. O que me move não é apenas ver nossa região em destaque na Oxford Economics, mas saber que cada ponto avançado nesse índice representa mais empresas de portas abertas. Representa pais e mães de família com emprego garantido, carteira assinada e comida na mesa. Representa nossos jovens encontrando sua primeira oportunidade profissional perto de casa, sem precisar deixar a região para buscar o sucesso.

O reconhecimento da RMC como uma potência global mostra que o esforço valeu a pena e que estamos no caminho certo. Ter participado ativamente da construção desse cenário econômico e social favorável me enche de orgulho. E é justamente por conhecer o potencial da nossa gente que olho para o futuro com otimismo. Se já fizemos tanto pela integração, pelo emprego e pelo desenvolvimento da RMC até aqui, o histórico de entregas comprova que temos a capacidade, a experiência e o dever de fazer ainda mais.

A RMC já é gigante para o mundo. Nosso compromisso contínuo é garantir que ela seja, a cada dia, um lugar com mais prosperidade, dignidade e oportunidades para todos os trabalhadores que constroem essa grandeza com o próprio suor.