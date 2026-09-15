Arquivo pessoal Tivemos a alegria de receber em nosso gabinete, em 2023, os atletas jaguariunenses contemplados pelo Programa Bolsa Atleta, um investimento fundamental para apoiar nossos talentos em diversas modalidades.

Ao longo deste ano de 2026, o esporte de Jaguariúna nos presenteou com excelentes notícias, reafirmando a força e a diversidade da nossa população. Tivemos a honra de ver jovens mulheres subirem ao lugar mais alto do pódio, como a lutadora Sarah Godoi, campeã no Jiu-Jitsu; as meninas da Ginástica Rítmica, que conquistaram ouro e pratas com o brilhantismo de Ana Laura, Ana Luiza, Yasmin Alencar, Yasmin Marques, Brenda e Isabella; o ouro emocionante do nosso Vôlei Feminino Sub-21; e as vitórias imbatíveis de Marina Malachias no atletismo.

Mas se engana quem pensa que o mérito pertence apenas a quem está sob os holofotes de agora. Jaguariúna tem uma história profunda de pessoas que brilham em suas áreas porque, no dia a dia, estão treinando e trabalhando duro, no silêncio, para fazer acontecer. Vemos isso no hipismo, com o talento incansável de amazonas como Mariana Vicente e Mariana Hirata, além dos títulos nacionais conquistados por Luís Renato Pereira e Leonardo França na Expo Mangalarga. Vemos no tênis, que movimentou a cidade no Torneio Municipal e coroou campeões como Fábio Benati, Felipe Fatichi e Tatiane Igarashi.

O esporte é feito de pessoas

Vemos também na força das nossas artes marciais, com Isabella, Loriane e Gabriel garantindo medalhas no Taekwondo dos Jogos Regionais; com a atleta Nathalia trazendo o ouro do Campeonato Brasileiro de Kung Fu; e com a semente essencial plantada no Judô por meio da Copa Jaguariúna, que lotou o ginásio do Azulão e reuniu atletas de todas as idades. É a mesma paixão vista na várzea, que consagrou o Jardim Eliza e o XII de Setembro campeões do nosso Amadorzão.

Conhecer todos esses nomes e vê-los no topo em modalidades tão diferentes reforça uma premissa fundamental: a importância inegável de investir de forma ampla na Educação, no Esporte e em projetos de base. Dar às pessoas a oportunidade de escolherem a profissão ou a área que desejarem e fornecer o incentivo estrutural para isso é o que transforma o talento bruto em um cidadão realizado.

Um exemplo clássico dessa visão é a Escola das Artes de Jaguariúna. Idealizada e desenvolvida na virada para a década de 2010, o que mais importa em sua história não é a sua construção física em si, mas o fato de ter sido criada com a participação de muitas mãos. Mais valiosa do que a sua fundação é a sua continuidade. Um projeto bem-sucedido não tem dono; ele pertence à cidade. E uma cidade é construída exatamente por essa união de forças e cargos. Quando prefeitos, deputados e governadores deixam as vaidades de lado e trabalham juntos pelas pessoas, o resultado sempre é o melhor para a população.

Podemos fazer uma analogia muito clara entre a rotina de todos esses atletas e o período eleitoral. A campanha é o momento do treino: é a prática incansável de ouvir as pessoas, assim como o atleta ouve o seu técnico, absorve a orientação e ajusta a rota. O dia da vitória traz a visibilidade e o aplauso efêmero do público. Mas o que define um bom atleta e um bom político é o que acontece no dia seguinte.

Depois de ganhar o prêmio, o trabalho segue. Todos os outros dias de um mandato, assim como o ciclo contínuo de um esportista, são de muito suor, de escuta ativa e de execução, quase sempre sem ninguém aplaudindo. É o trabalho duro de quem faz porque ama a cidade, e não apenas pelo brilho do momento.

É por isso que as conquistas de hoje nos ensinam algo valioso sobre as nossas escolhas. Na hora de decidir os rumos de uma cidade, vale a pena lembrar de quem tem histórico; vale a pena observar quem já investiu nos outros, nos talentos, na Educação, no Esporte e na diversidade. Um líder que sempre trabalhou pelas pessoas sabe que a medalha no peito dura um instante, mas o compromisso em criar oportunidades diárias é o que fica. Que a dedicação dos jaguariunenses continue sendo a nossa maior e mais duradoura vitória.