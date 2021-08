Reprodução/Twitter Adriano Aro





Adriano Aro, advogado e presidente da Federação Mineira de Futebol, é o potencial novo desembargador de Minas Gerais. Seu nome está na lista enviava do Governador do Estado, Romeu Zema, para a iminente escolha.

O candidato favorito é irmão do deputado federal Marcelo Aro, um dos líderes da bancada mineira e ponte do governador no Congresso Nacional.

Aro, o deputado, foi um dos articuladores da visita de Zema e do presidente do TJ de Minas, Gilson Soares, ao presidente Jair Bolsonaro no início de julho.



À ocasião, houve especulações em Brasília de que o desembargador foi sugerido como um dos planos B do presidente para a vaga de Marco Aurélio Mello ao Supremo Tribunal Federal, caso o indicado André Mendonça seja barrado na sabatina no Senado.