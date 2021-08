Reprodução/Twitter Planalto Ex-vice-presidente, José Alencar









Chegou à prefeitura de Muriaé (MG) a ideia de instalar uma estátua de bronze em tamanho natural do saudoso ex-vice presidente da República José Alencar (1931-2011) na pequenina Itamuri, distrito da cidade onde nasceu. Suas cinzas estão numa jarra na igreja católica do distrito.A família ainda será consultada.





Para duas gestões com tantos problemas na Era Lula da Silva, Alencar soube descolar sua imagem à do presidente com elegância – apesar de fiel aliado – e passou incólume a escândalos no Governo. Uma curiosidade: a quem o chamava de José de Alencar, ele retrucava discreto: “Esse aí foi um grande escritor, eu sou só o Zé Alencar mesmo”.