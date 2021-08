Reprodução: iG Minas Gerais Caoa, Carlos Alberto de Oliveira

É notório que o falecido Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o CAOA, que faleceu no sábado, começou sua vitoriosa carreira na indústria automobilística nacional ao comprar uma loja de revenda de Ford Landau no Recife. Mas poucos sabem o bastidor.



CAOA certa vez confidenciou a um amigo da Coluna: o Landau era um sonho de menino. Já médico formado, o paraibano entrou na loja de revenda no Recife e foi tão maltratado pelo vendedor – que desconfiou de seu poder aquisitivo – que não pensou mais. Reuniu todas as economias, comprou a loja e demitiu o sujeito.



Sem esse episódio, talvez o Brasil não tivesse registrado em sua História a trajetória do sócio da Hyundai, Subaru e Cherry, um dos maiores industriais da América do Sul.