Agência Câmara Deputado federal Felipe Barros (PSL-PR)

Até ontem à noite, o deputado federal bolsonarista Felipe Barros (PSL-PR), coletou 60 assinaturas para pedir abertura de uma CPI do TSE. Sim, a ofensiva agora é lupa no Tribunal e provocar o ministro Luís Barroso, presidente do órgão, após o desastre político da comissão da PEC do voto impresso na urna eletrônica.