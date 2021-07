Agência Brasil Deputado federal Eduardo da Fonte (Progressistas-PE)

O governador Paulo Câmara (PSB) tentou falar com o deputado federal Eduardo da Fonte (Progressistas-PE), mas este curte férias em Portugal. E vem para Brasília na terça-feira para a posse de Ciro Nogueira na Casa Civil de Bolsonaro. A aliança de Dudu e seu grupo é disputada, no Estado, pelo PSB do Governo e pelos bolsonaristas.

Com a segunda bancada na Assembleia, com 11 estaduais, Eduardo da Fonte tem votado com os projetos do governador. Se Bolsonaro e Ciro estiverem afinados em 2022, Paulo Câmara vai perder um aliado de peso. Como presidente do Progressistas, o novo chefe da Casa Civil vai cobrar alinhamento e verticalização.