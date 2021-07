Agência Brasil Mariana (MG)

Ganhou uma inédita sobrevida no Judiciário da Grã-Bretanha o processo em que a poderosa mineradora BHP – que controla a Samarco no Brasil – é processada por vítimas e parentes de mortos do crime ambiental em Mariana (MG), atingidas pela lama da barragem rompida da mineradora em 2015.

A ação contra a mineradora havia sido rejeitada em decisão monocrática no ano passado, mas, em uma sentença publicada hoje (27/7), pela Corte de Apelação (Court of Appeal), um painel de juízes ingleses reabriu o caso e deu permissão para seguimento do processo.

A BHP é processada para pagar £5 bilhões (mais de R$ 30 bilhões) em indenizações por danos causados a 200 mil indivíduos, 25 governos municipais brasileiros, 530 empresas, uma arquidiocese católica e membros da comunidade indígena Krenak.

Na época do rompimento da Barragem de Fundão, uma onda de lodo tóxico destruiu comunidades, devastou o Rio Doce (no trecho de Minas até a foz no mar do Espírito Santo) atingindo o oceano, e causou a morte de 19 pessoas, além de severos e numerosos danos ambientais com consequências diretas à economia dos dois Estados.

Meses atrás uma decisão judicial no Tribunal Superior (High Court), em primeira instância, do Juiz Mr. Turner, havia arquivado a ação atendendo à defesa da BHP. Os advogados alegam que há ações já em curso na Justiça do Brasil, em diferentes comarcas, individuais e coletivas, inclusive acordo já fechado com o Ministério Público que criou um fundo financeiro para compensação e indenizações. As vítimas, no entanto, têm alegado pouco ou nenhum avanço neste sentido.

Assina Por Carolina Freitas *

*Com informações da assessoria do escritório PGMBM