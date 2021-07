Agência Brasil Mercado de café

O mercado de café, um dos principais produtos de exportação do Brasil, deve sofrer inflação daqui até o fim do ano.

A expectativa para este 2021 era de baixa na produção, seguindo o ciclo histórico de alternância de boas e fracas colheitas.

Mas a forte seca seguida das geadas – principalmente nas montanhas das regiões Sudeste e Sul – destruíram muitas lavouras. O indicativo de quebra no setor será maior do que os 20% esperados nas plantações do País.

A saca de café “bica corrida” de 60 kg já ultrapassa o valor de R$ 1 mil, enquanto o preço era de R$ 700 ano passado.