Divulgação Antirretroviral Tivicay (dolutegravir 50 mg)

A ANVISA ampliou a bula do antirretroviral Tivicay (dolutegravir 50 mg) para crianças acima de 6 anos, com peso superior a 20kg, portadoras de HIV. Anteriormente, o medicamento era indicado apenas para portadoras do vírus acima de 12 anos (com peso superior a 40kg).