Reprodução Senador Ciro Nogueira e Presidente Jair Bolsonaro

Não é de hoje que o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas (antigo PP), é o político mais poderoso do País, junto ao Governo federal, abaixo apenas do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Ciro emplacou nomes em ministérios, em gerências e diretorias de bancos, é o padrinho do novo ministro do STF, Nunes Marques. Um cargo palaciano bem perto do gabinete presidencial seria questão de tempo.

O próximo passo é filiar nos quadros do Progressistas, de volta, o presidente Bolsonaro – legenda de onde saiu quando estourou o escândalo do Petrolão, no qual figuraram numerosos parlamentares filiados ao então PP.

Na edição do dia 27 de janeiro, citamos que Ciro tornou-se a eminência parda do Governo junto ao Congresso, levando a Bolsonaro todo tipo de demanda. Depois que tomar posse na Casa Civil da Presidência, Ciro Nogueira terá de frear, e muito, suas idas para Miami.