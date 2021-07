Divulgação Deputada estadual Clarissa Tércio (PSC)

O presidente Jair Bolsonaro vai fechando palanques nos Estados direto da poltrona, sem sair do gabinete. Chamada de Bolsonaro de saias de Pernambuco, a deputada estadual Clarissa Tércio (PSC) e sua equipe tiveram reunião com o presidente no Palácio do Planalto ontem.

As pautas foram valores da família e cristãos; preservação da vida. Clarissa foi acompanhada da ministra da Família, Damares Alves. A deputada é uma das cotadas para o ministério, caso a ministra deixe a pasta.

Bolsonaro ainda não tem um ministro forte no reduto eleitoral de Lula da Silva, onde o ex-presidente e o PT ganham de lavada nas eleições há anos. Seu outro representante no Estado é o ministro do Turismo, Gilson Machado, que ainda tenta se cacifar ao Governo como nome do presidente no reduto.