Agência Senado Senador Antonio Anastasia (PSD-MG)

Não é de hoje que a eleição presidencial passa por Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País e sede de articulações nacionais. As conversas mineiras – nem tão discretas como antigamente – avançam a ponto de indicar alguns planos partidários: O senador Antonio Anastasia (PSD-MG), ex-governador, pode ser indicado para desembargador; Isso abre caminho para o plano do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que cerca o senador Rodrigo Pacheco (DEM), para filiá-lo ao partido com vistas a candidatura futura ao Governo em 2026; e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), continua citado nas rodas de Brasília como um potencial vice na chapa de Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto.