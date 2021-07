Reprodução Uniforme ANTT

Os fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foram surpreendidos com o novo uniforme de trabalho. Muitas jaquetas dos 400 funcionários vieram da confecção com a imagem da Bandeira do Brasil costurada de ‘cabeça para baixo’, com um inacreditável Orden (sic) na frase ‘Ordem e Progresso’, e com número menor de estrelas no globo azul. O patriotismo sofreu colisão frontal na fabricação. A assessoria da ANTT já foi procurada e ainda não se posicionou.