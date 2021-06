Agência Brasil Ex-Procurador Geral da República Rodrigo Janot

A entrada do ex-Procurador Geral da República Rodrigo Janot no Podemos surge da sintonia dele com o combate à corrupção, uma das bandeiras do partido. Janot diz que vai apresentar ao senador Álvaro Dias (Pode-PR), presidente da legenda, três projetos sobre o tema. Janot diz que não tem nenhum projeto eleitoral por ora.