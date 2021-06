Agência Brasil TSE

A visita dos deputados federais da comissão do voto auditável rendeu surpresas que o Tribunal Superior Eleitoral ainda vai revelar no pente-fino que passa nos títulos de eleitores.

Apenas um caso: um cidadão de Goiânia (Zona eleitoral 135) possuía 70 títulos, todos com a sua biometria, mas com nomes diferentes – começavam com Cláudio, Claudionor, Claudiosnar.. etc.

Além disso, tinha fotos com camisas de diferentes cores para identificação. Questionados por mais casos, os técnicos da Secretaria de Segurança da Corte alertaram que, até agora, foram detectados (e anulados) mais de 70 mil casos de cidadãos com mais de um título – alguns com dezenas.

A investigação avança para descobrir como os fraudadores atuavam – já que neste caso supracitado o elemento estava registrado na mesma zona eleitoral com todos os títulos.