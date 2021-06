Agência Brasil Urnas eletrônicas

Comitiva de deputados e assessores visita hoje a Secretaria de Tecnologia do Tribunal Superior Eleitoral para conhecer de perto o trabalho da Corte nas urnas eletrônicas. A Comissão do Voto Auditável na Câmara (da PEC 135/19, que pede Cédulas Físicas para Plebiscito) aprovou requerimento do deputado Filipe Barros (PSL-PR).

Cada deputado poderá levar até três especialistas em criptografia e segurança de dados eletrônicos. Além dos consultores técnicos parlamentares. A vista acontece num momento em que o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, se esforça para provar que não há qualquer brecha para fraude nas urnas, como comprovado em numerosos testes nos últimos 20 anos.