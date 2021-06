Reprodução Deputada Marília Arraes e o senador Humberto Costa

O ex-presidente Lula da Silva, a cada dia mais candidato do PT ao Palácio do Planalto, agendou visita ao Recife para uma conversa séria e definitiva com os caciques locais do partido.

Ele se refere ao senador Humberto Costa e à deputada Marília Arraes, para que deixem de ‘mimimi’ e se unam pelo seu palanque para Brasília e para o Governo de Pernambuco.

O problema maior é o senador Humberto que, na última eleição para prefeito, panfletou e fez campanha no palanque de João Campos (PSB), desdenhando da colega petista.

Pernambuco, sua terra natal, é o principal reduto eleitoral de Lula no Nordeste.