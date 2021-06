Câmara dos Deputados Deputada federal Luisa Canziani

O flagra dos bolsonaristas na deputada federal Luisa Canziani, que foi pega gravando com microfone de lapela da TV Globo uma reunião no Ministério da Educação, derrubou de vez seu pai, Alex Canziani.

Alex, ex-deputado federal do PTB, articulava com poderosos padrinhos ser nomeado secretário executivo do ministério.

Caiu bem antes por causa da filha, agora expulsa do PTB.