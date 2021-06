Reprodução Centrorochas e APEX-Brasil fecham parceria

O setor de mineração que envolve rochas ornamentais – boa parte com mercado de exportação – ganhou um apoio oficial de peso que vai ajudar a prospectar mais mercado.

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) fechou parceria com a APEX-Brasil, e representantes das entidades assinaram nesta quarta-feira (16) um Convênio de Cooperação Técnica e Financeira.

Participaram da cerimônia em Brasília o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, e o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, além de empresários do setor no Brasil.

A parceria visa “ampliar as exportações, agregar valor e diversificar mercados para o setor de rochas ornamentais brasileiras”. Participaram também da solenidade o Deputado Federal Evair Vieira de Melo, Deputado Da Vitora, Deputada Greyce Elias, o Secretário-Geral das Relações Exteriores, Fernando Simas Magalhães, o Presidente da APEX-Brasil, Augusto Pestana e o Presidente do Centrorochas, Frederico Robison, além de outros parlamentares e empresários do setor de rochas ornamentais.