Câmara dos Deputados Homeschooling

As dificuldades geradas na educação pública – em todos os níveis – pela pandemia do Covid-19 fizeram a Câmara dos Deputados dar celeridade ao projeto de lei, enviado pelo Poder Executivo, de implementação do Homeschooling ( o ensino domiciliar, feito por pais ou professores contratados ).

O requerimento 1.952/20 para urgência entrou na pauta da Casa ontem (mas, foi adiado por ora). Desde março de 2020, os alunos de escolas públicas estaduais, municipais, particulares e as universidades (principalmente as federais) sofrem com as consequências das restrições de circulação , ausência de mecanismos para aulas online, falta de estrutura residencial ou financeira, despreparo das instituições e do corpo docente que segue sem opções e sem apoio oficial, apesar do esforço para plano de aula.

O cenário para a educação desde o ano passado é uma sucessão de erros que poderiam ser evitados se houvesse planejamento para aulas remotas diante de emergência como esta.