Divulgação Fernando Henrique (PSDB) e Lula da Silva (PT)

Começou uma discreta debandada de tucanos no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte por causa da proximidade dos ex-presidentes Fernando Henrique (PSDB) e Lula da Silva (PT). Essa turma tem dialogado muito com partidos aliados do presidente Jair Bolsonaro e vai esperar o momento certo para pedir a desfiliação.