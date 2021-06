Agência Brasil Deputado federal Marcelo Freixo

Não é só a cor da camisa e o discurso que mudaram no deputado federal Marcelo Freixo, que deixa o PSOL pelo PSB para se candidatar ao Governo do Rio de Janeiro. Está em vias de contratar o marqueteiro Renato Pereira para cuidar de sua campanha. Pereira foi quem tocou a vitoriosa campanha de Sérgio Cabral ao Governo, em 2006 – e pelo notório, complicou muita gente na delação premiada com o MP na Lava Jato.

Não bastasse a surpresa no metiê político carioca da proximidade de Freixo com Pereira, agora o federal depara-se com o estranhamento do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O prefeito ensaia coalizão pró-Lula da Silva no Estado e surge como pré-candidato, também, ao Palácio Guanabara. Paes não gostou da parceria, dizem próximos. Pereira tem nome na praça e requisitado por pré-candidatos majoritários.