Reprodução Estudante na pandemia

A segunda edição da pesquisa ‘Juventudes e a Pandemia do Coronavírus’ revela que 43% dos estudantes entrevistados já pensaram em parar de estudar desde que suas rotinas foram alteradas pelo vírus. Na primeira pesquisa, em junho de 2020, esse número era de 28%. O estudo indica ainda que 6% dos jovens trancaram a matrícula.

Os principais motivos que levam jovens a interromper os estudos são financeiros (21%) e dificuldades com ensino remoto (14%). A pesquisa promovida pelo Conselho Nacional da Juventude, em parceria com Em Movimento, Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, Porvir, Rede Conhecimento Social, Unesco e Visão Mundial, ouviu 68 mil jovens de todo o Brasil, com idade de 15 a 29 anos, em abril.