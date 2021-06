Reprodução Tribunal Regional Federal da 5ª Região

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (AL, CE, PB, PE, RN e SE) firmou parceria com plataforma de mediação e conciliação online (MOL).

É o primeiro dos TRF’s a cumprir resolução do Conselho Nacional de Justiça que, no ano passado, deu prazo de 18 meses para que as Cortes possuíssem o sistema.

O Tribunal espera economizar até 90% nos custos de audiências e o sistema vai permitir que partes e advogados consigam acesso à Justiça sem sair de casa ou de seus escritórios.