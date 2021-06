Agência Brasil Vacinação Covid-19

A rejeição às vacinas – pelo desencontro de informações e fake news nas redes sociais, principalmente – caiu gradativamente.

No Brasil, 9 em cada 10 pessoas (93%) estão dispostas a se vacinar contra o Covid-19 caso tenham a oportunidade. Este é o maior índice entre 15 países avaliados na pesquisa Covid-19 Vaccination Intent, realizada pela Ipsos com 9.890 entrevistados (856 brasileiros, com idades entre 16 e 74 anos).

Esta é a quarta edição do levantamento. Em julho de 2020, 88% dos brasileiros disseram que se vacinariam caso tivessem a chance.

O índice diminuiu dez pontos percentuais em dezembro, chegando a 78%. Em fevereiro de 2021, o percentual de pessoas dispostas a se vacinar foi de 89% e, em abril aumentou 4 pontos percentuais.

Considerando todos os respondentes a nível global, segundo a Ipsos, o percentual de pessoas que tomariam a vacina é de 71%.